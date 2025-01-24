Rönesans Rezidans'ın müteahhidi: Binanın devrilmesinin sebebi depremin büyüklüğü

Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis talebiyle yargılanan sanıklar ve müvekkilleri duruşmada savunma yaptı. Duruşmaya Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katıldı.

Duruşmaya rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Sekiçoğlu SEGBİS üzerinden katılırken, tutuksuz olarak yargılanan kontrol elemanı Önder Artun, proje müdürü İ.D. mevcutlu olarak, tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan ise SEGBİS üzerinden katıldı.

"KOLONLAR VE KİRİŞLER ZARAR GÖRMEMİŞTİR"

Tutuklu olarak yargılanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, "Binamızda ölenlere başsağlığı diliyorum. Rönesans’ın devrilmesinde kolonlar ve kirişler zarar görmemiştir." dedi.



Konuyla ilgili uzmanların araştırma ve inceleme yaptığını ifade eden Coşkun, "Binamız malzeme bakımından yeterlidir, yıkımın sebebi başkadır ve bu sebep aranmalıdır. Rezidans, yerinden fırlayıp devrildi. Yapısal ve yer sorunu mevcut değildir." ifadelerini kullandı.



Binanın devrilmesinin sebebinin depremin büyüklüğü olduğunu sözlerine ekleyen Coşkun, "Binamızı tüm kural ve yönetmeliklere uygun yaptığımıza yüzde 100 eminiz. Benim hiçbir kusurumun ve ihmalimin olmadığını düşünüyorum. Tutukluluğumun kaldırılmasını talep ediyorum." savunmasını yaptı.

KAÇARKEN YAKALANMIŞTI



Depremin ardından kaçarken havalimanında yakalanan Coşkun, "Depremin ardından eşimin ailesinin Almanya’ya dönmesi, eşimin kardeşlerinin yanına Ankara’ya gitmesi üzerine ben de kalacak yerim olmadığı için Karadağ’a kardeşimin yanına gitme kararı aldım. Benim biletim 9 Şubat’taydı, biletimi 2 gün erteledim. Ben hiçbir şeyden kaçmadım.” iddiasında bulundu.



Mahkeme heyeti, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi firari Hüseyin Yalçın Coskun'un yakalanmasına yönelik emrin devamına karar vererek, Isparta Üniversitesi’nden bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.