İstanbul'un Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi'nde iki kadın, bir apartman dairesinin kapısını röntgen filmi ve kredi kartı kullanarak açtı.

Dairedeki ziynet eşyalarını çalan kadınlar apartmandan çıkarken ev sahibi ile karşılaştı. Kaçmaya çalışan zanlılardan Hülya Y. ev sahibi ve mahallenin kovalaması sonucu yakalandı.

Sokakta yapılan aramada ise zanlının kaçarken attığı ziynet eşyaları ele geçirildi. Zanlı polise teslim edildi. Sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan diğer zanlının kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan 30 kez gözaltına alınan S.U. adlı kadın aranıyor.