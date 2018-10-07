İstanbul'un Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi'nde iki kadın, bir apartman dairesinin kapısını röntgen filmi ve kredi kartı kullanarak açtı.
Dairedeki ziynet eşyalarını çalan kadınlar apartmandan çıkarken ev sahibi ile karşılaştı. Kaçmaya çalışan zanlılardan Hülya Y. ev sahibi ve mahallenin kovalaması sonucu yakalandı.
Sokakta yapılan aramada ise zanlının kaçarken attığı ziynet eşyaları ele geçirildi. Zanlı polise teslim edildi. Sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan diğer zanlının kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan 30 kez gözaltına alınan S.U. adlı kadın aranıyor.
Röntgen filmi kullanarak girdiği evleri soyan kadın hırsız yakalandı
NTV HaberTürkiye
İstanbul Pendik'te kredi kartı ve röntgen filmi kullanarak kapılarını açtıkları evlerdeki ziynet eşyalarını çalan 2 kadın hırsızdan biri yakalandı.
İstanbul'un Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi'nde iki kadın, bir apartman dairesinin kapısını röntgen filmi ve kredi kartı kullanarak açtı.