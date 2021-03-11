'Röntgenci' mağaza sahibi tutuklandı

Zonguldak'ta kabinde kıyafet deneyen kadını cep telefonuyla görüntülediği iddia edilen mağaza sahibi tutuklandı.

DHA 11.03.2021 - 15:34

'Röntgenci' mağaza sahibi tutuklandı

İlişkili Haberler

Yamaç paraşütçülerine 'röntgenci' şikayeti

Yamaç paraşütçülerine 'röntgenci' şikayeti

Jennifer Lawrence: Sosyal medyada röntgenci gibiyim

Jennifer Lawrence: Sosyal medyada röntgenci gibiyim

Röntgenci güvenlik kamerasına takıldı

Röntgenci güvenlik kamerasına takıldı

Zonguldak'ta kabinde kıyafet deneyen kadını görüntüleyen mağaza sahibi tutuklandı.

Gökçebey ilçe merkezindeki bir giyim mağazasına giden A.B., beğendiği kıyafeti denemek için soyunma kabinine girdi.

A.B. üzerini değiştirdiği sırada kabin yakınında bir kişinin kendisini görüntülemeye çalıştığını fark etti.

Kabinden çıkan A.B., cep telefonuyla kendisini görüntüleyen kişinin mağaza sahibi E.Ç. olduğunu gördü.

E.Ç.'nin cep telefonunu alan A.B., polise ihbarda bulundu. Gözaltına alınan E.Ç.'nin cep telefonu incelemeye alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., tutuklandı.

VİDEO: TACİZ İDDİASINA DAYAK

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...