RTEÜ, en az KPSS 60 puan ile sözleşmeli personel alımı yapacak (RTEÜ personel alımı ne zaman, şartlar neler?)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, yayımladığı ilanda, üniversite bünyesinde merkez ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere en az KPSS 60 puan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

RTEÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 30 Kasım itibariyle başlayacak ve 14 Aralık'ta sona erecek.

Adaylar, başvurularını gerekli belgeler ile birlikte üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluya yapabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.



2- Öğrenim durumu ön lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için 2020 yılı KPSSP93; Ortaöğretim (Lise ve Dengi) olan pozisyonlara başvuracaklar için 2020 yılı

KPSSP94 puanına sahip olmak.



3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.



4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle

kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve

kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak.



5- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.



6- 657 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR



1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)



2- Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Diğer türlü ibraz

edilecek belge noter onaylı olmalıdır.)



3- Nüfus kayıt örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)



4- 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir.)



5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)



6- Adlî sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)



7- 2020/KPSS Sonuç Belgesi.



8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için özel güvenlik sertifikası ve kimlik

kartı.



9- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için başvuru süresi içerisinde alınmış

olması kaydıyla, istenen boy-kilo şartına sahip olduğuna ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı

belge.



10- İstenen Alanlar İçin Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve

Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu;

SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin

söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek

kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış

olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.)



11- “Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.”şartı istenen

pozisyonlar için vardiyalı çalışmasına engel olmadığına ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı

sağlık raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan

istenecektir.)



12- Tüm pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı

bulunmadığına ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı sağlık raporu. (Bu belge sonuçlar

açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)



13- Emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge. (Bu belge sonuçlar

açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

RESMİ İLAN METNİ