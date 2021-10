RTÜK açıkladı: Şifresiz kanalda yayınlanacak spor ve kültür olayları

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şifresiz ve açık yayınlanacak spor ve kültür olayları listesini güncelledi.



RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, güncelleme yetkisini kullanan Üst Kurul, bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı.



İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren RTÜK, yürürlükte olan yeni listeyi yayımladı.



Buna göre, yayın hakkını elinde bulunduran yayıncıların bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacağı 22 maddelik liste, şu şekilde:



1) Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları



2) FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları



3) FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları



4) Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları



5) Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları



6) UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması



7) Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları



8) Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları



9) Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)



10) Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları



11) Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)



12) Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu



13) Akdeniz Oyunları



14) İstanbul Maratonu



15) Gazi Koşusu



16) İslam Dayanışma Oyunları



17) Kırkpınar Yağlı Güreşleri



18) Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus)



19) Yunus Emre Şenlikleri



20) Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri



21) Nevruz Etkinlikleri



22) Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları

