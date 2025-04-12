RTÜK Başkanı Şahin'den "Flash Haber TV" açıklaması

Flash Haber TV kuruluşuna ilişkin olarak RTÜK'e yöneltilen iddialara RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından yanıt verdi.



Flash Haber TV'ye yönelik hiçbir iş veya işlemin Üst Kurul tarafından onaylanmadığını kaydeden Şahin, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Mer'i mevzuata göre RTÜK'ün, yayıncı kuruluşların hisse devrini ya da satışını engelleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu tür işlemlerde, yayıncıların RTÜK'e en geç 30 gün içinde bildirimde bulunması yeterlidir. Bildirim yapıldıktan sonra RTÜK süreçleri başlar. Erkan Kork'un hisse devrine ilişkin bildirimi RTÜK'e ulaştıktan sonra 'Flash Haber' logolu yayın kuruluşuna dair hiçbir iş veya işlem Üst Kurul tarafından onaylanmamış, (logo değişikliği, HD yayın talebi, kablo yayın talebi vb.) herhangi bir izin verilmemiştir. Yayıncı kuruluşların kendi içindeki ticari faaliyetlerinin RTÜK'ün bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştiği yönündeki iddialar, hem yasal gerçeklikten uzak hem de kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonudur. Söz konusu yayın kuruluşu, yürütülen adli süreç sonucunda TMSF'ye devredilmiş olup, RTÜK süreci tüm boyutlarıyla yakından takip etmektedir. RTÜK'e yönelik asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan bu girişimlere karşı sessiz kalınmayacak; kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz aynı kararlılıkla sürdürülecektir."