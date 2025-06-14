RTÜK Başkanı Şahin'den İsrail-İran uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan çatışmaya ilişkin yayıncıları uyardı.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırmasının ardından, "sosyal medya başta olmak üzere bazı yayın mecralarında dezenformasyon içeren ve toplumu ayrıştıran söylemlerin hız kazandığını" üzülerek takip ettiklerini belirtti.

Bazı yayıncıların mezhep temelli ifadelerle İslam'ın özüne aykırı, nefret dolu yorumlara yer vermesinin basın özgürlüğü değil toplumsal huzura kast olduğunu söyleyen Şahin, sorumsuz söylemlerin basın etiğiyle de yayıncılık ahlakıyla da bağdaşmadığını ifade etti.

Şahin "Yetkili makamlar dışındaki açıklamalara dayalı içerikler yaymak, halkı kin ve nefrete sevk eden ifadeleri ekranlara taşımak sorumluluk doğurur.

Kurumumuz, mevzuat kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri titizlikle yürütmeye devam etmektedir." dedi.