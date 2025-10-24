RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş atandı

RTÜK'ün yeni başkanı Mehmet Daniş oldu.

Dört dönemdir RTÜK Başkanlığı görevini yürüten Ebubekir Şahin, bu dönem başkanlığa aday olmadı.



23 Ocak 2019 tarihinden bu yana dört kez RTÜK Başkanlığı görevine seçilen Şahin’in görev süresinin sona ermesinin ardından, Üst Kurul üyeleri yeni başkanını belirlemek üzere toplandı.



Gerçekleştirilen toplantıda RTÜK Başkanlığına Kurul üyelerinden Mehmet Daniş, Başkan Vekilliğine ise Orhan Karadaş seçildi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş 22. 23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer almıştı. Mehmet Daniş, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27 Haziran 2021 tarihinde görevine başlamıştı.

Görev değişimi sırasında açıklama yapan, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, görev süresi boyunca RTÜK’ün aileyi kırmızı çizgi olarak belirleyen, milli ve manevi değerleri merkeze alan bir denetim ve düzenleme anlayışıyla önemli adımlar attığını vurguladı.

Şahin “Ülkemizin kıymetli gençlerini, çocuklarımızı ve ailelerimizi zararlı içeriklere karşı korumak, medya okuryazarlığını güçlendirmek ve engelli bireylerin medya erişimini artırmak için kararlılıkla çalıştık.” dedi.

Yeni Başkan Daniş de, “En önemli görevimiz, Sayın Şahin’den devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara taşımaktır. RTÜK’ü toplumun beklentileri doğrultusunda daha güçlü ve daha etkin bir kurum haline getirmek için özveriyle çalışacağız.” açıklamasını yaptı.