RTÜK, gündüz kuşağı programları için harekete geçti: Yeni tedbirler alındı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'ndan (RTÜK) yapılan açıklamada, geçen yayın döneminde yayıncılık ilkeleri ihlalleri nedeniyle çok arzu edilmese de bazı müeyyideler uygulanması gerektiği belirtildi.



Hem yayınlar yoluyla bazı toplumsal sorunların körüklenmemesi hem de yayıncıların mağdur olmaması açısından uyarıların dikkate alınmasının çok önemli olduğu vurgulandı.



KADINA VE ÇOCUĞA ŞİDDET



Son günlerde kadına ve çocuklara yönelik şiddet olayları başta olmak üzere şiddetle ilgili adli konuların medyanın gündemine düştüğü aktarılan açıklamada, "Bu elim olayların medyada işleniş biçimleri ise maalesef kendilerinden beklenen olgunluktan, basın meslek ilkelerine riayet etmekten çok uzaktır." denildi.



Mahkemelerin verdikleri yayın yasaklarının hiçe sayıldığı, mağdurların ve yakınlarının medya aracılığıyla tekrar tekrar mağdur edildiği bir yayıncılık anlayışıyla karşılaştıklarının belirtildiği açıklamada "6112 sayılı yasada geçen 'Yayıncılık ilkeleri', tüm basınımızın imza vererek desteklediği 'Görsel işitsel medya etik ilkeleri', 'Uluslararası basın etik değerleri' ortadayken, son dönemde sergilenen olumsuz medya tavrı halkımızın tepkisini çekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ALINACAK TEDBİRLER AÇIKLANACAK



Açıklamada, geçen dönemde RTÜK tarafından, "Kadına yönelik şiddetle mücadele etik ilkeleri" ve "Spor programları yayın etik ilkeleri", "Haber bültenlerinde akıllı işaretler uygulaması" kararlarının ilan edildiği anımsatıldı.



​Üst Kurul'da alınan ilke kararlarının tüm medyayı bağlayıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, "Üzerinde durduğumuz son çalışmamız ise 'Gündüz kuşağı programları ilke kararları'dır. İlerleyen günlerde bu tarz programlardaki aşırılıkların giderilmesi için alınacak tedbirler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.



Alınan etik ilke kararlarının yanı sıra farkındalık artırıcı ​kamu spotları, ​ikame programlar, ​kamuoyu araştırmaları yapılarak medyanın bilinçlenmesi yolunda önemli adımlar atıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca suça teşvik ve şiddeti özendirici nitelikli yayınlar nedeniyle Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 47 kez müeyyide uygulandığı bildirildi.



"ŞİDDET OLAĞANLAŞTIRILAMAZ"



"Medyamız reyting şehvetine kapılarak hassasiyetlerden uzak sorumsuz bir yayın politikası yürütemez. Medya, kaynağı belirsiz dedikodu ve iddiaları gündeme getiremez." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şiddet olaylarının çocukların ekran başında olabileceği saatlerde televizyonlara taşınamayacağı, kontrolsüzce verilen görüntülerle şiddetin olağanlaştırılamayacağı ve münferit olayların sanki toplumun genelinde varmış gibi gösterilemeyeceği vurgulandı.



RTÜK'ün 6112 sayılı Kanunda geçen yayıncılık ilkeleri ve etik ilkelerini ihlal edenlerle ilgili mücadelesini sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Bu yayın döneminde izleme uzmanlarımız aralıksız mesai yaparak medyamızın, toplumumuzun beklediği, arzu edilen şekilde yayın yapması için çalışacaktır. Bundan sonraki süreçte uyarılardan ziyade denetim süreçleri aktif olacaktır. Yasa ihlallerinde gerekli cezai müeyyideler en ağır şekilde uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

