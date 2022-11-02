RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi

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TBMM Genel Kurulu’nda Taha Yücel'in istifasının ardından boşalan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için seçim yapıldı. Seçim öncesi ise Genel Kurul'da parti temsilcileri arasında RTÜK üyeliğinin hangi partiye düştüğüne yönelik tartışma yaşandı.

İYİ Parti Grupbaşkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ''Burada bir hukuk gasbı söz konusu. 1 Temmuz tarihinde boşalmış RTÜK üyeliği, o günün şartları içerisinde İYİ Parti'ye düşüyor'' dedi.

Ak Parti Grupbaşkanvekili Yılmaz Tunç ise, ''Şu anda biz seçim yapmak üzereyken de Meclis aritmetiği değişebilir, o zaman ne yapacağız. Dolayısıyla üyelik ne zaman boşaldıysa, Meclis'teki oran ne ise odur, o da AK Parti lehinedir'' diye konuştu.

CHP Grupbaşkanvekilinin de açıklamaları vardı. Engin Altay, ''Bu iş gerçekten AK Parti bakımından aslında attığı taşın ürküttüğü kurbağaya değemeyeceği bir işe benziyor. Yani RTÜK'te zaten bir çoğunlunuz var'' şeklinde konuştu.

Tartışmaların ardından Genel Kurul'da AK Parti'ye düşen üyelik için seçim gerçekleştirildi.



Üyelik için Batuhan Mumcu ile Mete Hacıarifoğlu yarıştı.



Yapılan gizli oylamada 243 oy alan Mete Hacıarifoğlu yeni RTÜK üyesi olarak seçildi.



METE HACIARİFOĞLU KİMDİR?



Mete Hacıarifoğlu, Ağustos 1973’te Karabük’te doğdu. 1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında RTÜK’te uzman kadrosunda görevlendirildi.

2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı’nda geçici görevli personel olarak çalıştı. Daha sonra RTÜK’e döndü; 2013’ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yapan Hacıarifoğlu, TBMM'de yapılan oylama sonucu RTÜK üyesi oldu.