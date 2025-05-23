RTÜK üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete’de

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK )üyelikleri için yapılan seçim ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

RTÜK üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete’de

Genel Kurulunca, RTÜK üyeliklerine ilişkin yapılan seçim kararı 'de yayımlandı.

Buna göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak olan birer üyelik için yapılan seçim sonucunda, AK Parti grubundan Hasan Davulcu, CHP grubundan Tuncay Keser, İYİ Parti grubundan Ahmet Can Buğday seçildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...