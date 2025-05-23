RTÜK üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete’de

TBMM Genel Kurulunca, RTÜK üyeliklerine ilişkin yapılan seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak olan birer üyelik için yapılan seçim sonucunda, AK Parti grubundan Hasan Davulcu, CHP grubundan Tuncay Keser, İYİ Parti grubundan Ahmet Can Buğday seçildi.