RTÜK'e iki yeni üye kararı Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile RTÜK'ün iki yeni üyesinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, RTÜK'te boşalan ve Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna düşen iki üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.

Genel Kurul'un 12 Kasım 2025 tarihli 16'ncı birleşiminde yapılan seçimle RTÜK üyeliklerine, Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir seçildi.