RTÜK'e üç yeni üye seçildi
Meclis Genel Kurulunda RTÜK üye seçimi yapıldı. Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday RTÜK üyesi seçildi.
TBMM Genel Kurul'da grup önerilerinin görüşülmesinin ardından RTÜK'te AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.
Seçimde 416 milletvekili oy kullandı. AK Parti kontenjanından aday gösterilen Hasan Davulcu 387 oyla, CHP kontenjanından aday gösterilen Tuncay Keser 339 oyla, İYİ Parti kontenjanından aday gösterilen Ahmet Can Buğday ise 307 oyla RTÜK üyesi seçildi.
Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday ikinci kez RTÜK üyesi seçildi.
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