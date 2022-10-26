RTÜK'e yeni üye seçimi yarın

Meclis Başkanlık Divanı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) Taha Yücel'in istifasıyla boşalan üyelik için yaşanan tartışmaya son noktayı koydu.



Başkanlık Divanı, istifanın gerçekleştiği tarih dikkate alınarak, Meclis'in 1 Temmuz'da geçerli olan aritmetiğine göre yeni üyenin seçilmesi gerektiğine karar verdi.



Oylama sonucu bu karar, oy çokluğu ile kabul edildi.



Buna göre, Yücel'den boşalan üyelik için Meclis'te AK Parti'nin göstereceği iki aday arasından yarın Genel Kurul'da seçim yapılacak.

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