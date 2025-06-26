RTÜK'ten 4 kanal ve 2 dijital platforma ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 1 televizyon kanalına 10 gün süreyle yayın durdurma cezası, 6 medya kuruluşuna üst sınırdan idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.



RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında yayın ihlalleri değerlendirildi.



Toplantıda, Tele1'e üst sınırdan idari para cezası verildi.



Halk TV'ye, "Sansürsüz" programında kullanılan bazı ifadelerin "mezhepsel ayrımcılığa ve kamuoyunda kutuplaşmaya yol açabilecek nitelikte olduğu" belirtilerek 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verildi.



Halk TV'ye aynı programdaki başka ifadeler nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına da karar verildi.



SZC TV'ye, "Öncesi Sonrası Gece" ve "Sözün Aslı" programlarında "devleti ve anayasal kurumları suçlayıcı ve itibarsızlaştırıcı ifadeler" kullanıldığı gerekçesiyle üst sınırdan para cezası verildi.



Üst Kurul toplantısında, Rumeli TV'ye de üst sınırdan idari para cezası verildi.



NETFLIX VE SPOTIFY'A CEZA

Toplantıda, Netflix'e "Barda" filmi nedeniyle üst sınırdan idari para cezası verildi.

Spotify'da yer alan bazı şarkılardaki ifadeleri, "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ve Türkçenin doğru kullanımı ilkelerine aykırı bulan" RTÜK, platforma üst sınırdan para cezası ile katalogdan çıkarma cezası uyguladı.



ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI

RTÜK, yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle erişim engeli getirilen "dw.com", "dwturkce.com" ve "inspiredminds.de" alan adlarına ilişkin yeni bir inceleme yaptı.

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca yapılan son değerlendirmede, söz konusu sitelerde yalnızca basın faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek görsel-işitsel haber içeriklerine yer verildiği ve daha önce sakıncalı bulunan içeriklerin kaldırıldığı tespit edildi.



Bunun üzerine, söz konusu sitelere yönelik erişim engeli kaldırıldı.

