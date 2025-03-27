RTÜK'ten 5 kanala ceza: SZC TV'ye 10 gün yayın durdurma

Yayın ihlallerinin ele alındığı RTÜK toplantısında İBB'ye yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yayın ihlalleri değerlendirildi. SZC TV, Tele1, Halk TV ve NOW TV hakkında yaptırım kararı verildi.



Yayınlarda devlet büyüklerine ve görevlilerine hakaret, halkı sokağa çağırarak ayaklanma, canlı yayında boykot çağrısı ile adli makamlar baskı altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.



Halk TV ve Tele1'e üst sınırdan idari para cezası ile 5 program durdurma; SZC TV'ye 10 gün yayın durma cezası verildi. İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı hatırlatıldı.



YOUTUBE KANALLARI KARARI



Üst Kurul toplantısından YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar çıktı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği açıklandı.



AKILLI TV'YE CEZA



Akıllı TV’ye ise bir yıl içerisinde ikinci kez sağlık beyanı ile ürün satışı yaptığı için on gün süreyle yayın durdurma müeyyidesi uygulandı.

