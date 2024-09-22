RTÜK'ten gündüz kuşağı programlarına ikaz: "Kantarın topuzu iyice kaçtı"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı yazılı açıklamada gündüz kuşağı programlarıyla açıklamalarda bulundu.



"Artık kantarın topuzu iyice kaçtı. Yapıcı ikazlarımız görmezden gelindi. Kuşak programı yayınlayan kanalların üst düzey yöneticileriyle İstanbul’da çok kez ve en son Ankara’da yaptığımız toplantı düzelme yönünde sonuç vermedi." ifadelerini kullanan Şahin, "Yeni yayın dönemi başladı. Artık son aşamaya geçiyoruz. Yasakçı RTÜK eleştirilerine aldırmadan bu programlarla ilgili sert ilke kararları belirledik. Çok yakında Üst Kurula sunarak uygulamaya alacağız. Amacına hizmet etmeyen, kalitesiz gündüz kuşağı yayınları için son önlemimiz olan ilke kararlarını alıp kararlı bir şekilde gerekli adımları en sert şekilde atacağız." değerlendirmesinde bulundu.



ŞİDDET İÇEREN YAPIMLAR



Şahin, şiddet içeren yapımlarla alakalı tedbirler aldıklarını belirti.



"RTÜK, dizilerde toplumsal gerginliği artırabilecek sahnelere karşı son derece duyarlı." diye açıklamna yapan Şahin, şöyle devam etti:



"Özellikle çocuk ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek içeriklerin dizilerde bulunmaması için kararlar alıyoruz. Ekranlarda şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Üst Kurulumuzda tüm üyelerimizin desteğiyle ilke kararları aldık. Bu kararlar uygulanıyor. Yeni yayın döneminde daha sıkı takip edeceğiz. İzleme uzmanlarımız şiddeti özendiren, kanıksatan, sanki normalmiş gibi bir algı oluşturan sahnelere karşı gereken raporları hazırlayarak Üst Kurula sunuyor. Üst Kurul toplantımızda şiddet içeriklerine karşı sert yaptırımlar uyguluyoruz. Üst sınırdan verdiğimiz müeyyideleri gevşetmeden önümüzdeki dönemde de şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz. Taviz yok. Reyting uğruna hiçbir yayıncı şiddeti olağanlaştıramaz, normalleştiremez."



"SORUMSUZ YAYIN YAPAN MEDYAYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"



Kural tanımaz yayıncıları Üst Kurul gündemine getireceklerini vurgulayan Şahin, "Kurulda yaptıkları yayıncılık ilkeleri ihlallerini değerlendireceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Sonrasında ise çocukların ekran başında olduğu saatlerde şiddet içeren haberlerin veriliş şekillerine ilişkin bilimsel bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Sorumsuz, bilinçsiz ve vicdani olmayan yayınlar yapan medyaya tahammülümüz yok. Akademisyenleri, STK temsilcilerini, uzmanları bir araya getireceğiz. Şiddet içerikli konuların haberleştirilmesinin bir standardı olacak. Üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

