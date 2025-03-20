RTÜK'ten kanallara İmamoğlu cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında NOW, SZC, Halk, Tele1 ve Akıllı TV kanallarına yayın ihlalleri dolayısıyla idari yaptırım kararı alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma ve gözaltı kararlarıyla ilgili bazı yayıncı kuruluşların 6112 sayılı Kanun'a göre uyarılara rağmen yayın ihlallerine devam eden yayıncı kuruluşlar titizlikle takip ediliyor.



Bu doğrultuda bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, NOW TV'ye "İlker Karagöz ile Çalar Saat", Halk TV'ye "Kürşad Oğuz ile ROTA", "Sorel Dağıstanlı ile Parantez", SCZ TV'ye "Özlem Gürses ile Para Politika" ve Tele1'e "Habere Doğru" programları nedeniyle üst sınırdan yaptırım uygulandı.

CEZANIN GEREKÇELERİ



RTÜK uzmanlarınca yapılan incelemelerde, söz konusu programlarda, yorum ve analizlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, toplumun adalete olan güvenini sarsmaya yönelik açıklamalarla yargı makamlarının etki altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.



Ayrıca vatandaşların sokağa çağrılarak milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade edildi.



Söz konusu programlara, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinde yer alan "hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmünün ihlali gereği yayın durdurma ve idari para cezaları üst sınırdan uygulandı.