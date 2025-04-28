RTÜK'ten" Sokak Kedisi" hesabının sahibi Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusu

​RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Sokak Kedisi" adlı YouTube kanalının yöneticisi Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Oruç'un son röportajında bir vatandaşa yönelik ağır hakaret ve saygısızlık içeren ifadeler kullandığını belirtti. Bu durumun basın meslek ilkeleri ve ifade özgürlüğü kapsamı dışında kaldığını ve açık bir hak ihlali niteliği taşıdığını ifade etti.



Şahin, "Sokak röportajı adı altında vatandaşımızın eğitimini, kültürünü, kişiliğini bilmeden, tahkir ve aşağılamalarda bulunarak hakaret eden bu kişi hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır." dedi.



Ayrıca, RTÜK'ün sokak röportajlarına yönelik denetimlerini daha da sıkılaştıracağını ve bu tür içeriklere asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Şahin, vatandaşların onuruna ve kişilik haklarına yönelik her türlü ihlale karşı hassasiyetle yaklaşacaklarını ve görsel-işitsel medya alanında hukukun ve etik ilkelerin korunması için gereken adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı. ​