RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına yeniden seçilen Ebubekir Şahin yeni döneme ilişkin mesajlar verdi.



3. döneminde nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, açıklamalarının odağına dizileri, haber bültenlerini, tv şovları ve tartışma programlarını aldı.



Ebubekir Şahin

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların imza vererek onayladığı yayıncılık etik ilkelerine ve 6112 sayılı yasaya aykırı yayınlar yapıldığını ifade eden Şahin, değerlere aykırı yayınlara müsaade etmeyeceklerini belirtti.

"ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"



"Gerçeklikten uzak yayın içerikleri, habercilik etik ilkelerine aykırı manipülatif yalan haberler maalesef ekranları çokça kaplamaktadır." diye konuşan Şahin, "Yalan haber ve dezenformasyona asla ve asla geçit vermeyeceğiz." dedi.

Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi Haberi Görüntüle

Öte yandan Şahin, spor ve tartışma programlarında küfür ve hakaretlere de değindi.

"Yasamızın 8. Maddesinde yer alan yayıncılık ilkelerine uyma noktasında itina gösterilmediği aşikardır." diyen Şahin, RTÜK'ün yayınları yakından takip ederek gerekli işlemleri başlatacağını duyurdu