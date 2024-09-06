RTÜK'ten Famagusta dizisi için karar

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin Rum tarafının propagandasını yapan "Famagusta" adlı dizinin sadece daha önce yayınlandığı Yunanistan'ın Netflix kataloğuna gireceğini, Türkiye'de yayınlanmayacağını açıkladı.

RTÜK'ten Famagusta dizisi için karar

Dijital film platformu 'te yayımlanacak Türk askerini işgalci gibi göstermeye çalışan "Famagusta" adlı diziye tepkiler gelmeye devam ediyor.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından dizinin yayın sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, "Famagusta" isimli dizinin Türk kamuoyunda tepkiyle karşılaştığını bildirip "Kıbrıs Türkü'nün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan Kıbrıs Barış Harekâtı, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada’ya huzur getirmiştir. Kahraman Türk askeri Kıbrıs’a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun gözyaşları silinmiştir." dedi.

Bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, 'yi ve kahraman Türk ordusunu kötüleyen bir filmle ortaya çıkmasının kabul edilemez bir yanlış olduğunu vurgulayan Şahin, "Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır." açıklamasında bulundu.

"YAYINLANMAYACAK"

Şahin, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede () Netflix kataloğuna girecek, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır."

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