RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu

TBMM Genel Kurulda, boş bulunan RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) üye seçimi yapıldı.



AK Parti kontenjanından boş bulunan KVKK üyeliği seçiminde Cennet Alas Şekerbay 355, Samet Turan 4 oy aldı. Cennet Alas Şekerbay, yeni KVKK üyesi oldu.



TUNCAY KESER RTÜK ÜYESİ OLDU

CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliği seçiminde Tuncay Keser 333, Şafak Akça 10 oy aldı. Bu sonuçla yeni RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu.

TUNCAY KESER KİMDİR?



Sinop'ta 1972 yılında doğan Keser, ilk ve orta öğretimini Sinop'ta tamamladı.



Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Bölümünden 1992 yılında mezun olan Keser, gazeteciliğe aynı yıl Anka Ajansında başladı.



Keser, eğitim, başbakanlık, TBMM, Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı; 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri oldu.



Keser, 2017 yılından bu yana TBMM CHP Grubu Basın Danışmanlığı görevini yürütüyordu.

