Ruanda Cumhurbaşkanı Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame’yi resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşme yapan Erdoğan ve Kagame, ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yi resmi törenle karşıladı.
Kagame'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kagame'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kagame'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.
Kagame, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.
Erdoğan ve Kagame, merdivenlerde Türkiye ve Ruanda bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
İkili ve heyetler arası görüşme yapan Erdoğan ve Kagame, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.
"AFRİKA'NIN KALKINMASINA KATKI SUNACAĞIZ"
Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ruanda FETÖ ile mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerden biridir. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Eşit ortaklık temelinde Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız. Ruanda ile ticaretimizde gerçek potansiyelimiz ortaya çıkacak." dedi.
Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meselenin çözümünde her iki tarafın da arzu etmesi halinde her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Türkiye'nin Ruanda'ya eğitim alanındaki desteğinin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, bugüne kadar 257 Ruandalı öğrencinin Türkiye burslarından istifade ederek yüksek öğrenim görmelerinin sağlandığını söyledi.
Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çeşitli ihtilaflarda gösterdiği ara buluculuk gayretlerinden ötürü takdirlerini sunarak, "Somali ve Etiyopya'yı bir araya getirdiniz. Bu son derece takdirle karşılanan bir durum. Kim bilir sizin bu güzel çabalarınızın, bizim bölgemizde, özellikle de Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile ilgili önemli gelişmelerde de belki etkilerini görebiliriz." dedi.
Kagame, ülkesinin daha fazla Türk firmasına ev sahipliği yapmaya hazır olduğuna işaret ederek, "Elbette birlikte yapabileceğimiz daha çok şey var ve birbirimizden öğrenebileceğimiz daha çok şey var." diye konuştu.
Kagame, ihtilafların çözülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ortak olarak görmekten büyük memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin yıkıcı etkisine işaret eden Kagame, kuvveti, birliği ve direnci nedeniyle Türk hükümeti ve halkını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kagame onuruna resmi akşam yemeği verecek.
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