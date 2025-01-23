Ruanda Cumhurbaşkanı Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan,  resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yi resmi törenle karşıladı.



Kagame'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kagame'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kagame'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.



Kagame, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.



Erdoğan ve Kagame, merdivenlerde Türkiye ve Ruanda bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.



İkili ve heyetler arası görüşme yapan Erdoğan ve Kagame, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

"AFRİKA'NIN KALKINMASINA KATKI SUNACAĞIZ"

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ruanda FETÖ ile mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerden biridir. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Eşit ortaklık temelinde Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız. Ruanda ile ticaretimizde gerçek potansiyelimiz ortaya çıkacak." dedi.

Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meselenin çözümünde her iki tarafın da arzu etmesi halinde her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin Ruanda'ya eğitim alanındaki desteğinin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, bugüne kadar 257 Ruandalı öğrencinin Türkiye burslarından istifade ederek yüksek öğrenim görmelerinin sağlandığını söyledi.