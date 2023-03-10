Ruberu ne demek? Ruberu kelimesinin anlamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart'ta Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında seçim kararını imzaladı. Seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan; "Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak hazırladığımız tüm müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak, ruberu görüşmelerle kampanyamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Günlük hayatta fazla kullanılmayan Ruberu kelimesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

RUBERU NE DEMEK?

Ruberu kelimesi Farsça olup ve"Yüz yüze" anlamına gelmektedir.