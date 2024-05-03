Ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezine operasyon: İşlem başlatıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkezi tespit edildi. Merkez ile ilgili "insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, kayıt dışı ve izinsiz biçimde uyguladıkları" gerekçesiyle adli ve idari işlem başlatıldı.

Ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezine operasyon: İşlem başlatıldı

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezlerine yönelik denetimleri artırdı.

Sosyal medya üzerinden tespit edilen Kuşkavağı Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine "insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, kayıt dışı ve izinsiz biçimde uyguladıkları" gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda dermapen ucu, mezoterapi solüsyonu ve mezoterapi flakon ürünü ele geçirildi.

Ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkezini işletenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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