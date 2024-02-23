Ruhsatsız işyerinde çalışan Taylandlı 8 kadın ve 4 işletmeciye gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağlıklı Yaşam Merkezi adı altında faaliyet gösteren ruhsatsız işyerinde çalışan Tayland uyruklu 8 kadın ile işyerinin sahibi olan 4 kişi gözaltına aldı. SGK denetmenleri ruhsatı bulunmayan işyerine 1 milyon 500 bin TL para cezası kesildi.

Ruhsatsız işyerinde çalışan Taylandlı 8 kadın ve 4 işletmeciye gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılıkla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinin ardından Sağlıklı Yaşam Merkezi adı altında faaliyet gösteren işyerine baskın düzenledi.

Ekipler, burada çalışıp, ikamet ve çalışma izni bulunmayan Tayland uyruklu 8 kadın ile iş yeri sahibi olan A.B. (35), B.K. (42) N.A. (38) ve T.T.'yi (29) gözaltına aldı. Tayland uyruklu kadınlar ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken iş yeri sahiplerinin sorgulamaları devam ediyor.

Şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye çıkartılacaklar.

Olayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca başlandı.

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