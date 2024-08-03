Ruhsatsız maden ocakları kapatıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.



Çalışmalar sonucu il merkezinde 7, Kilimli ilçesinde 5 maden ocağının ruhsatsız olarak işletildiği belirlendi. Kaçak maden ocaklarında tespit edilen 1 havalandırma motoru ile 10 metre profil raya el konuldu.



Denetimler sonucu 8 şüpheliye Maden Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Daha önce kapatılmış olan ocağın mührünü bozan 1 şüpheli gözaltına alındı.



Kaçak ocaklardan 2'si mühürlenerek kapatıldı. 10 ocak ise Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) ekipleri tarafından imha edildi.