Ruhsatsız maden ocaklarına baskın: 8 ocak kapatıldı

Zonguldak'ta polis ekiplerince ruhsatsız maden ocaklarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 ocak kapatıldı.

Ruhsatsız maden ocaklarına baskın: 8 ocak kapatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde il merkezinde ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yapılan saha denetimlerinde 8 kaçak maden ocağını tespit etti. Tespit edilen maden ocakları mühürlenerek ve bazıları patlatılarak kapatıldı.

Ocak işleten bir şüpheli hakkında Maden Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, kaçak kömür taşıyan kamyonetlere yönelik Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, iki sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, bir sürücüye psikoteknik belgesi olmadan araç kullanmaktan toplam 20 bin 162 TL trafik idari para cezası kesildi.

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