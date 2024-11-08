Ruhsatsız silah cezası artıyor: 46 maddelik yasa teklifi komisyondan geçti

Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda kaymakam adaylarının eğitim şartlarına ilişkin Dahiliye Memurları Kanunu'nda düzenleme yapılacak.

Buna göre, ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi gibi parçalarını da ülkeye sokanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.



Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.



Üçüncü kez silahı çalınan veya kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak. Bu kişilere 5 yıl süreyle silah bulundurma veya taşıma izni verilmeyecek.

YETKİSİZ ÇAKARA CEZA ARTTI

Teklifle, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanananlara 96 bin lira idari para cezası kesilecek. Söz konusu araçları kullananların ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak. Araçlar da aynı süre zarfında trafikten men edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçileri, silah buldundurduğuna dair yeterli şüphe bulunması halinde durdurdukları kişi ya da araçlara yönelik kısmi arama yapabilecek.



ARAÇ KİRLAMA ŞİRKETLERİ İŞLEMLERİ ANLIK BİLDİRECEK



Kimlik Bildirme Kanunu'ndaki değişikliğe göre, araç kirlaması yapan işletmenin sorumlu işletmecileri ve yöneticileri, kiralanan araç ve kiralayanın bilgileri ile kira sözleşmesi gibi tüm bilgi, belge ve kayıtları usulüne uygun şekilde bilgisayarda tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamak ve kiralayan şahıs ile kiralanan araç bilgilerini araç teslimi esnasında genel kolluk kuvvetlerine sistem üzerinden anlık olarak bildirmek ve kiralanan araçlarda GPS cihazı (küresel uydu navigasyon sistemi) bulundurarak araçlara ait konum bilgisine ilişkin kayıtları 3 yıl saklamak zorunda olacak.



Genel kolluk kuvvetleri tarafından tutulan verilerden şahısların devam eden aktif araç kiralamasının olup olmadığı bilgisi araç kiralama faaliyeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerle paylaşılacak.



Bu kayıtlatı tutmayanlara, bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamayanlara, gerçeğe aykırı kayıt tutan veya bilgi verenlere, kiralanan araçlarda GPS cihazı bulundurmayanlara ve araçlara ait konum bilgisine ilişkin kayıtları saklamayanlara 99 bin 896 lira, bu belgeleri hazır bulundurmayanlara, kiralayan şahıs ile kiralanan araç bilgilerini araç teslim edilmeden genel kolluk kuvvetlerine sistem üzerinden anlık olarak bildirmeyenlere 49 bin 938 lira idari para cezası verilecek.

Aynı yıl içinde tekrarı yaşandığında en son kesilen para cezasının iki katı uygulanacak. Ayrıca sayılan fiillerin işlendiği takvim yılı içinde dördüncü defa işlenmesi halinde işletme ruhsatları iptal edilecek.