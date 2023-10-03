Ruhsatsız silah operasyonunda 928 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik "Kahramanlar Operasyonu"nda, 928 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.



Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 64 ilde "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini belirtti.



Operasyonlarda 928 şüphelinin gözaltına alındığının bilgisini veren Yerlikaya şunları kaydetti:



"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

