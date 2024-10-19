Ruhsatsız silaha karşı yeni adım: Kanun teklifi hazırlandı
Türkiye'de asayiş olaylarında, bir önceki yıla nazaran düşüş olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silahlarla mücadelenin de devam ettiğini söyledi. Ruhsatsız silahlarla ilgili caydırıcı bir teklif hazırladıklarını açıklayan Yerlikaya, torba kanun tasarısının yakın zamanda Meclis'e sunulacağını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde ruhsatsız silahlarla mücadelenin devam ettiğini söyledi.
Ruhsatsız silahlarla ilgili caydırıcı bir kanun teklifi hazırlandığını aktaran Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın torba kanun tasarısını yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağını belirtti.
"Kendilerine çekidüzen verecekler"
Ruhsatsız silah taşımayla ilgili cezanın caydırıcılığına ilişkin bir tasarı olduğunu ifade eden Yerlikaya, "İnşallah Gazi Meclisimizin takdirleriyle bu yasalaştığı zaman bu ruhsatsız silah taşımayla ilgili olan vatandaşların kendilerine bir çekidüzen vereceklerini şimdiden söylemek istiyorum." dedi.
"ASAYİŞ OLAYLARINDA DÜŞÜŞ VAR"
Türkiye'deki asayiş istatistiklerini paylaşan Bakan Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye'de ilk 9 ayı geçen yıl aynı döneme göre kıyasladığımız zaman konut dokunulmazlığı ihlalinde yüzde 22, kasten öldürmede yüzde 11, kişi hürriyetinden yoksun kılmada yüzde 10, cinsel tacizde yüzde 8, çocuğun cinsel istismarında yüzde 5, kasten yaralamada yüzde 2,5, cinsel saldırıda yüzde 1,8 olay sayısı azalmıştır."
Mal varlığına karşı işlenen suçlarda Türkiye genelinde yüzde 30 düşüş olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Beş hırsızlık türü evden hırsızlık, otodan hırsızlık, iş yeri ve kurumdan yapılan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığında 48 düşüş var." dedi.
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