Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren 5 şüpheli tutuklandı(151 suç kaydı)

İstanbul Sarıyer'de Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren 5 zanlı tutuklandı. Zanlıların ise adeta bir suç makinesi çıktı.

Geçen hafta polisle çatışmaya girdikten sonra yakalanan zanlıların birer suç makinesi oldukları ortaya çıktı. Beş zanlının toplam 151 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Zanlılar Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girmiş, görevliler tarafından farkedilince kaçmışlardı.



2 hafta önce Sarıyer'de yaşanan hırsızlık girişiminin ardından polis harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliği tespit edildi.



Zanlıların, aralarında ünlü isimlerin evlerinin de bulunduğu çok sayıda villa ve daireden hırsızlık yaptıkları belirlendi.



Geçen hafta zanlıların başka bir hırsızlık girişimi için hazırlık yaparken yapıyordu. Maskeli şüpheliler Dragos'taki lüks bir villaya girmek üzereydi. Suç üstü yakalanınca otomobille kaçmaya başladılar. Bir polis aracı otomobile çarparak önlerini kesti.



Şüpheliler araçtan inerek polisle çatışmaya girdi. Kısa süre sonra hepsi yakalandı.



Yakalanan hırsızlardan birinin 3 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Cezaevinden ise firar ettiği ortaya çıktı. Bir diğer zanlının iki yıl sekiz ay birinin de iki yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Zanlıların toplam 151 suç kayıtları bulunduğu ise emniyet güçlerinde belirlendi.



5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.