Rum Patrikliği'den 300 bin, Süryani Kadim Vakfı'ndan 100 bin lira bağış

İstanbul Süryani Kadim Vakfı ile İstanbul Rum Patrikliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi.



İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.



Vakfın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın Covid-19 salgını nedeniyle başlattığı kampanyaya, İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışla destek veriyoruz. Salgının bir an önce bitmesi için dua ediyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.