Rum Patrikliği'nden 300 bin, Süryani Kadim Vakfı'ndan 100 bin lira bağış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na İstanbul Rum Patrikliği 300 bin lira, İstanbul Süryani Kadim Vakfı ise 100 bin lira bağışta bulundu.

Anadolu Ajansı 02.04.2020 - 15:28

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Fener Rum Patriği Bartholomeos

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İstanbul Süryani Kadim Vakfı ile İstanbul Rum Patrikliği'nden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Milli Dayanışma Kampanyası'na İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.

Vakfın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın Covid-19 salgını nedeniyle başlattığı kampanyaya, İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışla destek veriyoruz. Salgının bir an önce bitmesi için dua ediyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyoruz'' ifadeleri kullanıldı. 

BİR DESTEK DE İSTANBUL RUM PATRİKLİĞİ'NDEN

İstanbul Rum Patrikliği'nden yapılan açıklamada da, Ortodokslarının dini merkezi durumundaki İstanbul Rum Patrikliği'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgın krizinin dünyada etkili bir biçimde devam ettiği bu dönemde Ortodoks Hıristiyan alemi başta olmak üzere, istisnasız tüm insanlığın huzurunda üstün sorumluluk duygusuyla durumu yakından takip ettiği belirtildi.

Tüm toplumun muhafazası amacıyla herkesin evinde kalması, lüzumsuz dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, "Yardıma muhtaç olanların imdadına fevkalade gayret sarf ederek yetişen, pandemi ile yüz yüze mücadele ederek görevlerini tüm zorluklara rağmen fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarını tebrik ediyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.

Açıklamada, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sloganı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatıp öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası'na tam destek vermenin yanı sıra 1 Nisan'da Ziraat Bankası'ndaki hesaba Patriklik ile Rum Cemaati adına 300 bin liralık bağışta bulunulmuştur. Bu kampanyanın amacına ulaşacağından hiçbir kuşkumuz yoktur" ifadelerine yer verildi.

Fener'deki Patriklik Katedrali ve Aya Yorgi Kilisesi'nde ayinler, ibadetler ve dini törenlerin halkın katılımına kapalı olduğu ve Covid-19'a karşı tüm önlemlerin alınmış şekilde icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne dek toplumlar arasında anlayış ve dayanışma, çevrenin korunması ve global barışın tesisi için çalışmalarına durmaksızın devam eden Patrik Bartholomeos, gerçekleşen ibadetler esnasında tüm sıkıntıların ve acıların son bulması, Covid-19 virüsüne karşı Türk devletinin verdiği üstün mücadelenin en kısa süre içinde başarıyla sonuçlanması ve bütün dünyanın en yakın zamanda tam sağlık ve sıhhatine kavuşması için Rabb'imize dua etmektedir."

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