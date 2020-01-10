Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı: 3 kişi kayıp

Son dakika haberi!

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı.



Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarılırken kaybolan 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları, Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülüyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir" denildi.

BOĞAZ SİS NEDENİYLE KAPATILDI

İstanbul Liman Başkanlığı Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.