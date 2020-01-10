Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı: 3 kişi yaşamını yitirdi

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı.



Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Rusya'dan gelen 140 metrelik tanker, Boğaz'a giriş yapıyordu. Aynı dakikalarda 6 kişilik çalışanı olan bakıkçı teknesi de Kilyos açıklarına gidiyordu. İki taşıtın çarpışmasının ardından dakikalar içinde bakıkçı teknesi suya gömüldü. 3 kişi denize atladı. Onları diğer bir balıkçı teknesi kurtardı.



Teknedeki 3 kişiyi arama çalışmalarında ise 6 saat sonra kötü haber geldi. 3 kişi de iddiaya göre kaza sırasında teknenin altındaki kamarada uyuyordu. Cenazeleri de burada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10.01.2020 günü saat 06:15 sularında Rusya’dan gelip İzmir limanına seyretmekte olan Rus Bayraklı, 134 metre boyundaki, 4951 MT ayçiçek yağı taşıyan GLARD 2 isimli gemi ile 28 metre boyundaki DURSUN ALİ COŞKUN isimli Balık Avlama teknesi çatışmıştır. Balıkçı gemisi olay yerinde batmış olup, GLARD 2 isimli gemi ise an itibariyle Türkeli (İstanbul Boğazı Kuzey Girişi) Demir sahasına demirlemiştir.



Olay esnasında DURSUN ALİ COŞKUN isimli teknede toplam 6 kişinin olduğu bildirilmiştir. Meydana gelen olay neticesinde, olay yerine yakın konumda olan MAHMUT SEFA isimli diğer bir balık avlama teknesi, DURSUN ALİ COŞKUN teknesinden kurtulan 3 kişiyi kurtarmıştır. Kayıp olan 3 kişiden birisinin yabancı uyruklu olduğu öğrenilmiş olup, kayıpları aramak üzere olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlısı KIYEM 5 ve KIYEM 8 botları ile SG bağlısı KB-4307 KB-4318 TCSG-71 ve TCSG-906 botları ve TCSG-505 helikopteri sevk edilmiştir. Olayda an itibariyle yakıt kirliliği rapor edilmemiş olup, kazazedeleri A/K faaliyetleri halihazırda devam etmektedir" denilmişti.



BOĞAZ SİS NEDENİYLE KAPATILDI



İstanbul Liman Başkanlığı Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

'GLARD 2' isimli batan gemi

VİDEO: NTV EKİBİ KAZA YERİNDEN AKTARDI