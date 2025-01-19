Rumeysa öğretmen, dünyanın "en iyi ilk 50"sinde! Açık hava sınıfı modelini geliştirmişti

Doğup, büyüdüğü Kadirli’deki Kayasuyu İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Rumeysa Çevlik, duvarsız sınıf olarak da adlandırılan açık hava sınıfı modeline atık malzemeleri dönüştürerek geliştirdi. Çevlik’in projesi, yurt genelindeki başka açık hava sınıflarına da ilham oldu. Yankı bulan projeyi incelemek için İtalya’nın Marche Bölgesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yetkililer Kayasuyu İlkokulu’na geldi.

BÜYÜK ÖDÜL 1 MİLYON LİRA



Rumeysa öğretmen, onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Vakfı ve UNESCO iş birliğiyle verilen Global Teacher Prize’da 89 ülkeden 5 bin rakibini geride bırakarak dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçildi. Çevlik, yarışmanın finalinde ‘dünyanın en iyisi’ olursa 1 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.