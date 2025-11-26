Rümeysa Sanpur'un ölümünde 16 tutuklama kararı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahlı kavgada yaşamını yitiren Rümeysa Sanpur'un ölümüne ilişkin 16 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Gündoğdu Mahallesi'nde 21 Kasım'da çıkan kavgada hayatını kaybeden Rümeysa Sanpur'un (19) nişanlısı S.D'nin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada hayatını kaybeden genç kızın, 8 Kasım'da Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen kortejde, kadına ve çocuğa şiddete hayır pankartı taşıdığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grup, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen Rümeysa Sanpur silahla ağır yaralanmış, hastanede yaşamını yitirmişti.

Kavgaya karışan 16 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin üç cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Yaşamını yitiren Sanpur'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verilmişti.