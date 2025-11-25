Rümeysa'nın ölümüyle ilgili soruşturma genişletildi

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Kasım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Rümeysa Sanpur'un (19) hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmayı genişletti.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grup, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen Rümeysa Sanpur (19) silahla ağır yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.

Kavgaya karışan 12 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Hayatını kaybeden Sanpur'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verilmişti.