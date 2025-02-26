Rümeysa’ya ne oldu? Cinayeti itiraf eden sanık yine ağız değiştirdi!
Kocaeli’de 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan’ı boynuna ip bağlayarak bayıltan ve kamyonetle birlikte uçurumdan atarak kaza süsü verdiği iddia edilen sanık, mahkemede ilk kez konuştu. Sanık Tunay A., polisteki ilk ifadesinde olayın kaza olduğunu söylemişti. Sanık ikinci ifadesinde ise cinayet işlediğini itiraf etmişti. Savcı karşısına çıkan Tunay A. bu kez ikinci ifadesini reddedip, bir kez daha olayın kaza olduğunu öne sürmüştü. İlk duruşmada konuşmayan Tunay A., ikinci duruşmada bir kez daha olayın kaza olduğunu iddia edip, Rümeysa’yı suçladı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Kocaeli’de kaza süsü verilerek öldürüldüğü iddia edilen Rümeysa Meriç Özcan’ın ölümüne ilişkin davanın ikinci celsesi görüldü.
Olay, 19 Mayıs 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Halıdere Eskiköy Caddesi’nde meydana geldi.
Kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin 15 metre ilerisinde 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan’ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.
Özcan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılırken, polis ekipleri Tunay A. (23), Eşref K. (21), Yaser A.A. (21) isimli erkekler ile Ceylan Ç. (21) ve Kibar N.K. (17) isimli kızları gözaltına aldı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan beş şüpheliden Tunay A. tutuklanırken, Eşref K., Yaser A.A., Ceylan Ç. ve Kibar N.K. ise serbest bırakıldı.
ÜÇ KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ
Tunay A., polise ilk ifadesinde olayın kaza olduğunu belirtmiş, olay mahallindeki incelemenin ardından tekrar ifadesi alınan zanlı cinayeti işlediğini itiraf etmişti.
Savcı karşısına çıkarılan zanlı Tunay A., tekrar ifadesini değiştirerek olayın kaza olduğunu öne sürmüştü.
İddianamede Tunay A.’nın olay günü 0.47 promil alkollü olduğunun belirtilmişti.
Sanığın, hem kadına karşı hem de cinsel saldırı suçunu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar cezalandırılmasına yönelik iddianame hazırlanmıştı.
İLK DURUŞMADA KONUŞMAMIŞTI, İKİNCİ DURUŞMADA İLK KEZ KONUŞTU
Tunay A. hakkında açılan davanın ikinci celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Olaya ilişkin ilk celse konuşmayan sanık dün görülen celsede ise, “Olayla ilgili emniyette iki ifade verdim. Biri kendi rızamlaydı. Kendi rızamla verdiğim ifadeyi kabul ediyorum. CMK avukatıyla alınan ifademi kabul etmiyorum.” dedi.
Tunay A., gözaltında olduğu sırada şiddet gördüğünü öne sürdü, ifadesini bu şartlar altında verdiğini iddia etti.
“KAMYONETİN İÇİNDEKİ HALAT YÜK İÇİNDİ”
Sanık Tunay A., şöyle devam etti:
“Rümeysa güzel bir manzara olduğunu söyledi. Onun tarifi ile oraya gittik. Amacımız sadece oturup eğlenmekti. Sadece arkadaşlık yaşıyorduk.
Ben aracın arkasına tuvalet yapmaya gittim, o sırada araç çalışır vaziyetteydi. Aracın hareket ettiğini gördüm. Rümeysa’nın şaka yaptığını, ileride duracağını düşündüm. Kısa süre sonra araç uçuruma uçtu. Olay öncesinde Rümeysa ile tartışmamız olmadı.
Kamyonetin içinde bulunan halat yük içindi. Ancak ben o halatı ne gördüm ne biliyorum. Ben olay yerine dahi inmedim, bilmiyorum.”
RÜMEYSA’YI SUÇLADI
Genç Rümeysa’nın araç içinden nasıl düştüğünü bilmediğini söyleyen sanık, “Olay, maktulün sebebiyet verdiği bir kazadan ibarettir, benle ilgisi yoktur. Araç hareket ederken peşinden koştum ancak yetişemedim.” dedi.
Sanık, Rümeysa’nın boynuna dolalı halde bulunan halat için ise şunları söyledi:
“Emniyette, halatı boynuna bir tur dolabım ve onu sarstım ifademi kabul etmiyorum, polislerin beni darp etmesi ve zorlaması ile böyle bir ifade verdim. Rümeysa’yı üç aydır tanıyordum, bir aydır samimiyiz. Bir ayda 10 defa buluşmuşuzdur. Uyuşturucu kullanmam, Rümeysa’nın kullanıp kullanmadığını bilmiyorum.”
TANIK NK: KAVGAYA ŞAHİT OLMADIM
Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen Kibar N.K., olay tarihinde sanık ve maktulle buluştuklarını, aralarında herhangi bir kavgaya şahit olmadığını, olayı görmediğini belirtti.
Sanık avukatı ise emniyette alınan ifadenin hukuka aykırı olduğunu iddia etti.
Mahkeme heyeti, avukatların keşif talebini reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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