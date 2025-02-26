Rümeysa’ya ne oldu? Cinayeti itiraf eden sanık yine ağız değiştirdi!

Kocaeli’de kaza süsü verilerek öldürüldüğü iddia edilen Rümeysa Meriç Özcan’ın ölümüne ilişkin davanın ikinci celsesi görüldü.



Olay, 19 Mayıs 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Halıdere Eskiköy Caddesi’nde meydana geldi.



Kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin 15 metre ilerisinde 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan’ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.



Özcan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılırken, polis ekipleri Tunay A. (23), Eşref K. (21), Yaser A.A. (21) isimli erkekler ile Ceylan Ç. (21) ve Kibar N.K. (17) isimli kızları gözaltına aldı.



Olaya ilişkin gözaltına alınan beş şüpheliden Tunay A. tutuklanırken, Eşref K., Yaser A.A., Ceylan Ç. ve Kibar N.K. ise serbest bırakıldı.

ÜÇ KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ



Tunay A., polise ilk ifadesinde olayın kaza olduğunu belirtmiş, olay mahallindeki incelemenin ardından tekrar ifadesi alınan zanlı cinayeti işlediğini itiraf etmişti.



Savcı karşısına çıkarılan zanlı Tunay A., tekrar ifadesini değiştirerek olayın kaza olduğunu öne sürmüştü.



İddianamede Tunay A.’nın olay günü 0.47 promil alkollü olduğunun belirtilmişti.



Sanığın, hem kadına karşı hem de cinsel saldırı suçunu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar cezalandırılmasına yönelik iddianame hazırlanmıştı.

İLK DURUŞMADA KONUŞMAMIŞTI, İKİNCİ DURUŞMADA İLK KEZ KONUŞTU



Tunay A. hakkında açılan davanın ikinci celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



Olaya ilişkin ilk celse konuşmayan sanık dün görülen celsede ise, “Olayla ilgili emniyette iki ifade verdim. Biri kendi rızamlaydı. Kendi rızamla verdiğim ifadeyi kabul ediyorum. CMK avukatıyla alınan ifademi kabul etmiyorum.” dedi.



Tunay A., gözaltında olduğu sırada şiddet gördüğünü öne sürdü, ifadesini bu şartlar altında verdiğini iddia etti.



“KAMYONETİN İÇİNDEKİ HALAT YÜK İÇİNDİ”



Sanık Tunay A., şöyle devam etti:



“Rümeysa güzel bir manzara olduğunu söyledi. Onun tarifi ile oraya gittik. Amacımız sadece oturup eğlenmekti. Sadece arkadaşlık yaşıyorduk.



Ben aracın arkasına tuvalet yapmaya gittim, o sırada araç çalışır vaziyetteydi. Aracın hareket ettiğini gördüm. Rümeysa’nın şaka yaptığını, ileride duracağını düşündüm. Kısa süre sonra araç uçuruma uçtu. Olay öncesinde Rümeysa ile tartışmamız olmadı.



Kamyonetin içinde bulunan halat yük içindi. Ancak ben o halatı ne gördüm ne biliyorum. Ben olay yerine dahi inmedim, bilmiyorum.”

Rümeysa Meriç Özcan