Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus aşısının Türkiye'ye gelmesi ve Rusya'dan uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, bu hususta yakın vadede bir takvimin belirlendiğini bildirdi.



Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, muhataplarıyla yaptığı görüşme sonrasında Vnukovo Havaalanı'nda açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin, Rusya ile çok kapsamlı bir ilişki ağı bulunduğunu hatırlatan Kalın, yaptıkları görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları etraflı şekilde ele aldıklarını kaydetti.



Bu kapsamda ticari ilişkilerden turizme, enerji iş birliğinden Karabağ, Libya ve Suriye'ye kadar çok geniş perspektifte görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Kalın, "Bu ikili ilişkilerin seviyesine yakışır bir şekilde, özellikle bugün aşı ve turizm ile ilgili konularda, Sayın Bakanımız çok doyurucu ve kapsamlı bir sunum yaptı. Rus mevkidaşları da bunun notunu aldı" ifadesini kullandı.



Rus yetkililerin, Türkiye'deki kapanma, şimdiki kademeli açılma ile ilgili süreci ve vaka sayılarını yakından takip ettiğini aktaran Kalın, "Alınan tedbirler netice veriyor. En yakın sürede hem Rus aşısının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili hem de turizm sezonunun, uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konularında mutabakat sağladık. Önümüzde, yakın vadede bir takvim var. Atılacak adımları, birlikte yakın bir şekilde takip edeceğiz" diye konuştu.



RUSYA HEYET GÖNDERECEK



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek “Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler.” dedi.



Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da muhataplarıyla yaptığı görüşme sonrasında Vnukovo Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.



Ziyareti kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye’ye sevkiyatıyla ilgili konuları ele aldıklarını anlatan Ersoy, “Sputnik V aşısını Türkiye’ye öngörülenden daha hızlı ve daha yoğun bir kapasiteyle nasıl getirebiliriz, bununla ilgili taleplerimizi ilettik” diye konuştu.



Rus yetkililerin söz konusu talepleri değerlendirip farklı seçenekler üzerinde çalışıp tekrar dönüş yapacaklarını belirten Ersoy, “Daha fazla miktarda Sputnik V aşısını daha kısa sürede nasıl teslim edebilirler, ne tür alternatifler geliştirebilirler, bizi bu hafta içerisinde bilgilendireceklerini söylediler. Mayıs sonu haziran başı, mümkünse bu ay içinde ilk sevkiyatı yapmak istiyorlar. Ama biz sevkiyat sayılarının artırılmasını ve hızlandırılmasını talep ettik.” ifadelerini kullandı.



Türkiye ile Rusya arasında kısıtlanan hava trafiğine ilişkin de temaslarda bulunduğunu kaydeden Ersoy, “Raporların değerlendirilmesi sonucunda bize en kısa süre içerisinde döneceklerini söylediler. Raporların değerlendirilmesinin ardından Türkiye’de yerinde gözlemlemeyle ilgili bize hemen bir ziyaret tarihi verecekler. Çok kısa bir sürede netleşecektir” dedi.



Ersoy, Rus yetkililerin, Türkiye’de düşen yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayılarını ve iyi gidişatın farkında olduklarının altını çizerek “Vaka sayılarındaki düşüşü, iyi gidişatı görmemiş olsalardı yerinde gözlemleme talepleri olmazdı. Bizim hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili talebimizi olumlu karşılıyorlar. Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler” değerlendirmesinde bulundu.