Rus bandıralı gemide gazdan zehirlenen 2 personel öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hayvan yemi taşıyan Rusya bandıralı geminin ambar bölümünde biriken gazdan zehirlendiği öne sürülen 2 personel hayatını kaybetti.

Rus bandıralı gemide gazdan zehirlenen 2 personel öldü

Rusya’dan yola çıkan ve 5 bin ton palet yem yükü olan ‘Navis 2’ adlı , dün Bandırma Körfezi'nde iken 2 personel ambar kısmında biriken gazdan zehirlendi.

İhbar üzerine gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Özel maskeler ile gemiye giren ekipler, Rusya uyruklu Dmitrii Mochalov (52) ve Konstantine Martynov’un (46) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bandırma Çelebi Limanına yanaştırılan gemideki 2 işçinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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