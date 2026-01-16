Rus Büyükelçi Karlov suikastı planlayıcısı FETÖ'cü adını değiştirdi

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından ve FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasının en kritik isimlerinden olan Cemal Karaata’nın adını Salih Ada olarak değiştirdiği tespit edildi.

Türkiye’de kırmızı bültenle aranan Karaata, isim değişikliği ile güvenlik birimlerinin kayıtlarından kaçarak Kanada’da yaşadığı tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Salih Ada ismini kullanan Cemal Karaata’nın, “Waterloo The Boardwalk Suite 406” adresinde bulunan “Qualia Counselling Services” adlı şirkette psikoterapist pozisyonunda anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü konularında çalıştığı belirlendi.

Sadık ve Yavuz kod adlarını kullanan Cemal Karaata, firar etmeden önce Türkiye’de kapatılan Fatih Üniversitesi’nde İngilizce Bölümü’nde yardımcı doçent ünvanıyla çalışıyordu.

FETÖ’nün MİT mahrem imamlarından olan Karaata, casusluk faaliyetlerini de akademisyen kimliği ile perdeliyordu.

KAÇIRILMAKTAN KORKUYOR

Rus Büyükelçi suikastının firari organizatörü Karaata’nın isim değiştirmesindeki en büyük sebeplerden biri Rusya tarafından kaçırılma korkusu.

Ayrıca Cemal Karaata’nın, Kanada güvenlik birimleri ile periyodik görüşmeler yaptığı da belirlendi.