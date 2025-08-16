Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te

Yaklaşık 2,5 yıldır Marmaris Albatros Marina'da demirli bulunan ultra lüks yat, bağlı bulunduğu yerden ayrıldı.



164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yat, büyüklüğüyle de dikkati çekiyor.



Yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ve spor salonu gibi birçok konfora sahip. Yatın bakım için İstanbul'daki bir tersaneye götürüldüğü belirtildi.