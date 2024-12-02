Rus oyuncuyu yoga yaparken dalgalar yuttu

Rus oyuncu Kamilla Belinskaia yoga yaparken dalgalar arasında kayboldu.

Rus oyuncuyu yoga yaparken dalgalar yuttu

’nın başkenti Moskova’da yaşayan manken ve oyuncu Kamilla Belinskaia (24), tatil için gittiği 'daki Koh Samui Adası’nın kayalıklarında sabah saatlerinde yoga yapmaya başladı. Aniden gelen dev dalganın çarpması ile Belinskaia denize sürüklendi.

Rus oyuncunun denize düştüğünü gören bir otel çalışanının denize atlayarak oyuncuyu kurtarmaya çalıştığı fakat Kamilla Belinskaia’yı bulamadığı bildirildi.

Yetkililer, kayıp Rus oyuncunun bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Aktrisin ölmeden önce meditasyon anlarını gösteren videosunun ise internette yayıldığı kaydedildi.

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