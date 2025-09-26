Rus turistin ölümüne neden olan kaptan tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, çarptığı Rus turistin ölümüne yol açan sürat teknesinin kaptanı tutuklandı.

'nın Kemer ilçesi Çamyuva sahili açıklarında yüzen Linariia Muzipova (42), deniz paraşütü taşıyan sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Turistin cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan kaptanı K.K., ifade işlemleri sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

