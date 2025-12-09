Rus turistin partide saldırı iddiasına soruşturma

"SAÇIMDAN SÜRÜKLEDİ, YERE İTTİ"

Bahçeye geçecekleri sırada A. D., parti sırasında yanında bulunan model ve kick boksçu Büşra Karakaş'a bir şeyler söyleyerek Avdienko ile yürümeye başladı.

Bu sırada iddiaya göre arkalarından bağırarak gelen Büşra Karakaş, Avdienko'yu saçından çekti; A.D.'nin ise gülümseyerek Avdienko'yu ittiği iddia edildi.

BAŞINI FAYANSA ÇARPTI

Dengesini kaybederek yere düştüğünü söyleyen Avdienko, başını fayansa çarptı.

Ağrı, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan Avdienko, ayağa kalmaya çalıştığı sırada Büşra Karakaş'ın bir kez daha saçlarını çektiğini söyledi.

Partideki diğer davetliler tarafından yerden kaldırılan Avdienko, olay sonrası cep telefonuyla yaşananları kaydetti.

Olayın ardından A.D. ve Büşra Karakaş içeri geçerken Avdienko ise arkadaşıyla partiden ayrıldı.