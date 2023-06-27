Rus turistlerin boğulma şakası | Sahil Güvenlik harekete geçti, ihbar asılsız çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Rus vatandaşı bir kişinin denizde kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hareke geçti. Yapılan aramalarda boğulan her hangi bir kişiye rastlanılmazken, tatil için ilçeye gelen Rus çiftin bir birlerine şaka yapmak için böyle bir yola başvurdukları ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Koru Sahili’nde meydana geldi. 30-35 yaşları arasında kimlikleri belirlenemeyen Rus uyruklu erkek turist, sahilde bulunan vatandaşların yanına gelerek kız arkadaşının denize girdikten sonra bir daha çıkmadığını iddia etti.

POLİS VE SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ

Sahildeki vatandaşlar durumu bölgede bulunan işletme sahibine ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredekilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri dalgıç ve zodyak botla arama çalışması başlattı. Sağlık ekipleri ve ambulansın da hazırda beklediği aramalarda denizde boğulma vakasına rastlanmadı.

BİRBİRLERİNE ŞAKA YAPMIŞLAR

Olayın yaşandığı bölgedeki işletmenin sahibi Fatih Özel, "Eşinin kaybolduğunu söyledi. Biz de ilgilendik ama çift birbirlerine şaka yapmış." dedi.

Gelen polislerin Rus turistlere ceza yazdığı bilgisini veren Özel, "Herkes telaş ve panik içinde. 2 tane Rus vatandaşın yaptığı şaka yüzünden bu kadar ekip harekete geçti." dedi.