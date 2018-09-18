Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, son bir sene içerisinde Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde ciddi anlamda gelişme yaşandığını söyledi.



Yerhov ve beraberindeki heyet Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.



Trabzon'u ziyaret etmenin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Yerhov, kente gelmekte geciktiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Son bir sene içerisinde Rus-Türk ilişkileri çok ciddi anlamda gelişme yaşıyor. Bu bir sene içerisinde devlet başkanımız 3 kere Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Hükümet başkanı olarak adlandırdığımız Sayın Başbakanımızın Türkiye'ye ziyareti olmuştur. Bir kere Meclis Başkanımızın. Bakanlık düzeyinde sürekli bir yoğunluk, heyet trafiği vardı. O sebepten dolayı işlerimiz oldukça yoğundu."