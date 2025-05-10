Rusların ünlü mafya grubunun üyesine Antalya'da gözaltı

Rusya'daki yeraltı dünyasının ünlü suç örgütlerinden "Vor v Zakone" üyesi bir kişi, Antalya'da gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, B.P. isimli kişinin Gürcistan tarafından yeşil bültenle arandığını kaydetti.

Rusların ünlü mafya grubunun üyesine Antalya'da gözaltı

Yurt genelinde aranan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Son operasyonlar ve Hatay'da yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki operasyonda Rusya tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan L.R.'nin gözalıtna alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya bu kişinin uluslararası terörizm suçundan arandığını kaydetti.

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"VOR V ZAKONE" ÜYESİ ANTALYA'DA YAKALANDI

Bir diğer operasyon ise 'da gerçekleşti. Bu operasyonda Rus yeraltı dünyasının ünlü suç örgütlerinden "Vor v Zakone" üyesi bir kişi yakalandı.

Gürcistan tarafından çıkarılan yeşil bültenle aranan kişinin B.P. olduğu bildirildi.

Rusların ünlü mafya grubunun üyesine Antalya'da gözaltı - 2 Bakan Ali Yerlikaya

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Her iki operasyona da katılan emniyet güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Rusların ünlü mafya grubunun üyesine Antalya'da gözaltı - 3 Vor V Zakone

RUSYA MAFYASI: VOR V ZAKONE

Vor V Zakone, Rus argosunda "Yasal Hırsız" anlamına geliyor.

"Vor" defalarca hapse girmiş üyelerin hak kazandığı bir statü olarak biliniyor.

Bu statüyü kazananlar arasında Sovyetler'deki birçok milletten suçlular bulunuyor.

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