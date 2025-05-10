Rusların ünlü mafya grubunun üyesine Antalya'da gözaltı

Bir diğer operasyon ise Antalya 'da gerçekleşti. Bu operasyonda Rus yeraltı dünyasının ünlü suç örgütlerinden "Vor v Zakone" üyesi bir kişi yakalandı.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Her iki operasyona da katılan emniyet güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.